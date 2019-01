Kalle Rovanperä on yleisön suosikki ja todennäköinen rallimestari – isä-Harrille pojan menestys on herkkä paikka: ”Isä on aina jossain lähellä hiippailemassa” Harri Rovanperän mukaan Kalle kestää hämmästyttävän hyvin ympärillään olevat paineet ja mediamylläkän, vaikka ei ole saanut siihen mitään koulutusta.