Hermonsa täysin menettänyt ja kilpakumppaniaan tuuppinut Max Verstappen suorittaa ”yhdyskuntapalvelunsa” melko leppoisalla tavalla

Urheilu

Hermonsa täysin menettänyt ja kilpakumppaniaan tuuppinut Max Verstappen suorittaa ”yhdyskuntapalvelunsa” melko

Red Bullin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verstappen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt