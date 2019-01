Aivotärähdysten määrä on kasvanut jääkiekkoilussa 1980-luvulta lähtien – suomalaiskaukaloissa joka kymmenes loukkaantuminen on lievä aivovamma

Urheilu

Aivotärähdysten määrä on kasvanut jääkiekkoilussa 1980-luvulta lähtien – suomalaiskaukaloissa joka kymmenes lo

Jääkiekossa

Miten

Suhosen

Aivotärähdys

Aivotärähdysten

Tutkimustietoa

Liigassa

taklaus kestää vain ohikiitävän sekunnin, mutta pahimmillaan sen seuraukset voivat olla tuhoisia.Eritoten, jos taklaus osuu päähän.Lista urheilu-uransa aivotärähdyksiin lopettamaan joutuneista on pitkä. Kotimaan kiekkoliigassa yksi tuoreimmista tapauksista on kaksi vuotta sitten hokkarit naulaan ripustanut KalPan Antti Halonen https://www.hs.fi/haku/?query=antti+halonen Ruotsissa jääkiekon päävammat nousivat esiin, kun Hockeymagasinet raportoi viime syksynä kuudesta aivotärähdystapauksesta https://www.hockeymagasinet.com/article/superelits-morka-siffror-sex-hjarnskakningar-pa-tio-dagar vain kymmenessä päivässä maan juniorikiekon ylimmällä sarjatasolla.Kanadassa aihetta on pitänyt esillä maalivahtilegenda Ken Dryden https://www.hs.fi/haku/?query=ken+dryden , ja maan parlamentissa pohditaan suosituksia lievien aivovammojen välttämiseen junioriurheilussa https://torontosun.com/sports/hockey/nhl/we-have-a-concussion-problem-in-canada-ken-dryden yleisestä ongelmasta oikein puhutaan ja mitä asian eteen Suomessa tehdään?Pitkän uran jääkiekon parissa tehnyt valmentaja Alpo Suhonen https://www.hs.fi/haku/?query=alpo+suhonen on nähnyt jääkiekon monet aikakaudet.Suhonen siirtyi valmennustehtäviin Pohjois-Amerikkaan 1980- ja 1990-luvun taitteessa, jolloin hänen asenteensa päävammoihin muuttui. Tappeluiden jäljiltä fysioterapeutin huoneessa makasi verissään tajuttomia pelaajia. Pahimmillaan aivovammojen seurauksena pelaajat ajautuivat käyttämään huumeita ja alkoholia.”Se oli karmeaa katsottavaa.”Niistä ajoista on menty eteenpäin, mutta keskustelu ja kulttuuri aivotärähdysten ympärillä suomalaisessa jääkiekossa harmittaa kokenutta kiekkomiestä edelleen.”Tyypillinen suomalainen tilanne, että vaietaan. Tilastoja ei ole, lääkärit eivät asiasta keskustele”, Suhonen toteaa ja lisää, että parempaan suuntaan on menty, mutta tahti on hidasta.”Keskustelu pitäisi käydä näistä asioista ennen kuin on liian myöhäistä.”mukaan tappelut eivät ole enää niin suuri ongelma, vaikka niitäkin jäällä vielä nähdään. Psykologista etua ja ”pelon ilmapiiriä” pyritään luomaan muin tavoin.”Nyt kun tappeluista halutaan päästä eroon – se on ihan selvä asia, etteivät ne kuulu peliin – tilalle on varmaan tullut hiukan vastustajan vahingoittamista vielä rajummin”, hän viittaa rajuihin taklauksiin.”[Vastustajan] kunnioittaminen on vähentynyt, ja edelleen on olemassa sellaisia valmentajia, jotka näkevät siinä jonkun hyödyn, että pelataan ylikovaa.”on lievä aivovamma, joka on useimmiten ohimenevä. Ainakin 30 prosenttia ihmisistä käcarsii vähintään yhdestä aivotärähdyksestä elämänsä aikana, Turun yliopistollisen keskussairaalan aivovammakeskuksen ylilääkäri Olli Tenovuo https://www.hs.fi/haku/?query=olli+tenovuo muistuttaa.Jääkiekossa riskinä ovat erittäin kovat iskut päähän, jotka voivat päättää uran kertalaakista, kuten KalPan Halosen ja viimeisimpänä Lukossa pelanneen Tommi Kovasen tapauksissa https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005356290.html . Myös lievemmät tapaukset voivat olla kohtalokkaita, jos niitä tulee useampia.”Hermosoluthan eivät uusiudu, joten tavallaan jokainen pieni vamma syö aivojen muotoutumis- ja uusiutumiskapasiteettia”, Tenovuo sanoo.”Jos tulee toistuvia aivotärähdyksiä, se lisää riskiä pitkäaikaisseurauksiin.”määrä jääkiekossa on ruotsalaistutkimuksen mukaan lisääntynyt huomattavasti 1980-luvulta tähän päivään tultaessa. Yksi selitys on pelin nopeutuminen, ja nopeuksien kasvaessa myös törmäysvoiman kasvaminen.Luulajan teknillisen yliopiston tohtoriopiskelija Mascha Pauelsen https://www.hs.fi/haku/?query=mascha+pauelsen ja urheilulääketieteeseen erikoistunut terveystieteiden professori Yelverton Tegner https://www.hs.fi/haku/?query=yelverton+tegner tutkivat aivotärähdyksiä 29 kauden ajan kaudesta 1984–1985 kauteen 2012–2013 yhdessä Ruotsin pääsarjan joukkueessa.Vuonna 2017 julkaistun tutkimuksen mukaan ensimmäisellä kaudella aivotärähdyksiä ei raportoitu, mutta viimeisellä niiden määrä oli 17 prosenttia kaikista loukkaantumisista.Otos koostui 267 pelaajasta, joista 90 eli 34 prosenttia kärsi aivotärähdyksestä. Yhteensä aivotärähdystapauksia oli 162.Tenovuo kuitenkin epäilee, että saattaa olla myös niin, ettei aivotärähdysten absoluuttinen määrä ole niinkään kasvanut, mutta tapauksista raportoidaan nykyään paremmin.tai tarkkaa dataa aivotärähdyksistä suomalaisessa jääkiekossa ei juurikaan ole.Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi https://www.hs.fi/haku/?query=riku+kallioniemi sanoo, että parhaillaan pohditaan minkälaista vammarekisteriä voidaan pitää henkilötietojen käsittelyn suhteen.Suomen Jääkiekkoliiton vastuulääkärin Markku Tuomisen https://www.hs.fi/haku/?query=markku+tuomisen mukaan aivotärähdyksiä esiintyy Suomessa jokseenkin yhtä paljon kuin kansainvälisissä tutkimuksissa, eli noin 10 prosenttia kaikista loukkaantumisista. Se oli myös Pauelsenin ja Tegnerin tutkimuksen keskiarvo.Määräksi Tuominen arvioi yhden aivotärähdyksen pelaajan pelaamaa tuhatta ottelua kohden.On selvää, etteivät aivotärähdykset ole kenenkään etu. Pelaajilla kyseessä on oma tulevaisuus ja terveys, eivätkä aivovammat lajistakaan houkuttelevaa kuvaa maalaa.Tuominen ja Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela https://www.hs.fi/haku/?query=harri+nummela eivät kuitenkaan allekirjoita Suhosen kritiikkiä vaikenemisen kulttuurista ja siitä, ettei aivotärähdyksiin kiinnitetä tarpeeksi huomiota.Nummelan mukaan kaikki lajitoimijat ymmärtävät, mikä on vastuullista toimintaa, ja lajin arvopohja on terve. On kaikkien lajissa toimivien vastuulla tehdä kaikki voitava pelaajien turvallisuuden eteen.”Jotkut sanovat, että vaietaan – olen aina sanonut, että jääkiekon puolella on puhuttu aiheesta aika paljon, mutta muissa lajeissa ei ole kuulunut mitään”, Tuominen sanoo.ja Mestiksessä pelaajille tehdään ennen kautta esimerkiksi niin sanottu imPACT-testi, jonka tuloksien perusteella voidaan arvioida paluun ajankohtaa kauden aikana mahdollisen aivotärähdyksen jälkeen.Tuomisen mukaan joukkueille on lähetetty selkeät ohjeet ja tunnistustyökalut aivotärähdysten varalle. Lisäksi vanhimpia juniori-ikäluokkia ja erotuomareita on koulutettu kyseisten tilanteiden tunnistamista ja niihin reagointia varten.Sekä Tuominen että Nummela korostavat myös Suomen esimerkkiä joustokaukaloiden suhteen.

Avainkysymys