Rafael Nadal käräytti torkkuneen toimittajan ja sai aikaan kunnon naurut: ”Tiedän, suljit silmäsi voidaksesi keskittyä paremmin siihen, mitä sanon”

Urheilu

Rafael Nadal käräytti torkkuneen toimittajan ja sai aikaan kunnon naurut: ”Tiedän, suljit silmäsi voidaksesi k

Tenniksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehdistötilaisuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmanlistalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelitaukonsa