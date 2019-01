Urheilu

Espoon liikunta­palvelu­päällikkö ei ylläty Tapiolan Hongan vaikeuksista – ihmettelee myös juniorien pelimatko

Tapiolan

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000005961724.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koulusalien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sistonen