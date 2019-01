Valioliiga-seura Cardiffin johto otti pesäeroa brexitin puolesta liputtaneeseen päävalmentajaan: ”Kommentit eivät edusta seuran näkemyksiä”

Urheilu

Valioliiga-seura Cardiffin johto otti pesäeroa brexitin puolesta liputtaneeseen päävalmentajaan: ”Kommentit ei

Valioliiga-seura

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cardiff City

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähde: AFP.