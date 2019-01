”Keskeltä ei mitään” löytyy väkilukuun suhteutettuna suomalainen suurseura, jolla on yli 200 sponsoria – ”Aika vähän olisi Loimaalta kerrottavaa, jos ei olisi Hurrikaania”

Urheilu

”Keskeltä ei mitään” löytyy väkilukuun suhteutettuna suomalainen suurseura, jolla on yli 200 sponsoria – ”Aika

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Loimaalla

Fanikatsomon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Hurrikaani-Loimaa

Vaikka