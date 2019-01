Suomen kärkigolfaajat kilpailevat seuraavaksi ihmisoikeuksia polkevissa maissa – ”Menemme niihin maihin, jotka pystyvät järjestämään näitä kilpailuja ja joissa on rahaa”

Urheilu

Suomen kärkigolfaajat kilpailevat seuraavaksi ihmisoikeuksia polkevissa maissa – ”Menemme niihin maihin, jotka

Suomen

https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+korhonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan-kiertuetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikko Korhosen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalle Samoojan

Ihmisoikeusliiton

Golfin Euroopan-kiertue

Lähteet: Amnesty International, Human Rights Watch, Sports Illustrated, Irish Times, Golfweek.