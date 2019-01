Tennistähti Rafael Nadal kertoi syyn pakkomielteiseltä näyttävään pullojen asetteluun ja kuittasi katsojalle: ”Oletko juonut tequilaa, tai jotain?”

Urheilu

Tennistähti Rafael Nadal kertoi syyn pakkomielteiseltä näyttävään pullojen asetteluun ja kuittasi katsojalle:

Espanjalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nadal

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

McEnroe

Nadal