Tämän on oltava kaikkien aikojen erikoisin taikausko – NHL-maalikuningas Aleksander Ovetškin puree joukkuetovereitaan ennen ottelua

Urheilu

Tämän on oltava kaikkien aikojen erikoisin taikausko – NHL-maalikuningas Aleksander Ovetškin puree joukkuetove

Washington

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ovetškinin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ovetškin