Iivo Niskasella on jo meriitit, joista on vaikea panna enää paremmaksi – motivaatio on silti pysynyt lujana: ”Omat rajat eivät ole tulleet vielä vastaan” Viime talven olympialaisten aattona Iivo Niskasen kunto herätti kysymysmerkkejä, mutta sitten kaikki muuttui. Torstai-iltana selviää, valitaanko hänet vuoden urheilijaksi Suomessa.