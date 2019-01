Urheilu

Huippu-urheilijat pohtivat, mistä motivaatio syntyy, mutta heidän sanojensa suurin anti on paljon syvällisempi

Mikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Minttu Tuominen: Teräsuojat herättivät innostuksen

”Aloitin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauoin kiekkoa kotipihallamme hullun lailla tuntikausia. Halusin, että joka veto oli edellistä parempi.

Tuukka Kotti: Lyhyeksi jääminen stressasi

”Vanhemmistani

Kysyin isältä, voisiko minusta tulla edes 195-senttinen. Minusta tulikin 205-senttinen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuominen: Häviö pistää eniten vihaksi

”Sain

Kotti: Halusin aina olla parempi kuin muut

”Jos

Nuorena minua motivoi halu olla paras. Halusin kilpailla, olla jalustalla ja tienata hyvin.

Tuominen: Mäkitreenien tuska ja euforia

”Pahimpia

Lopulta aloin itkeä kesken treenien.

Kotti: Tuntikausien valvominen ohi

”Minulle

Nykyään saan unta jo ennen puoltayötä.

Tuominen: Unelmasta oli tulla painajainen

”Pelasin

Työmyyrä-ketjumme alkoikin saada muilta arvostusta.

Kotti: Muiden energia vaikuttaa

”Jos

Yhteisöllisyys merkitsee minulle valtavasti, varsinkin maajoukkueessa. On tosi siistiä ja motivoivaa, kun kaikki pelaavat saman asian eteen.

Motivaatio syntyy, kun lapsi saa palkinnon

Motivaatio

Kun

Autonomia on tunne siitä, että urheilija pystyy itse päättämään omista valinnoistaan. Koettu pätevyys tarkoittaa sitä, että urheilija kokee olevansa hyvä ja uskoo kykyihinsä pärjätä.

Ulkopuolisen

”Tämä näkyy myös tappion hetkellä. Finaalin häviäminen voi olla urheilijalle pieni kuolema.”

Motivaatio