Maailmanlistan ykkönen Novak Djokovic halusi Otto Virtasen harjoitusvastustajaksi – kännykästä löytyy jo Marko-veljen numero: ”Novak kysyi, voimmeko lyödä”

Urheilu

Maailmanlistan ykkönen Novak Djokovic halusi Otto Virtasen harjoitusvastustajaksi – kännykästä löytyy jo Marko

Tenniksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Djokovicin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harjoittelut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolmanneksi

Onko

Virtanen