Teija Saari on Suomen naisten seiväshypyn uranuurtaja ja ensimmäinen neljän metrin ylittäjä, mutta enää hän ei uskaltaisi hypätä – ”Se tuntuisi järkyttävältä”

Urheilu

Teija Saari on Suomen naisten seiväshypyn uranuurtaja ja ensimmäinen neljän metrin ylittäjä, mutta enää hän ei

Mikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nikula

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saari,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saaren

”Ainakaan seiväshyppy­porukoissa en huomannut, että naisten hyppäämistä olisi vastustettu.”

Seiväshypyn

Saari

Piirin

Samoihin

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000004329467.html

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000004675760.html

https://www.hs.fi/haku/?query=wilma+murron

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000005912445.html

Murto

”Yhden kerran tulin jalat edellä kuopan taakse patjalle. Pohjeluu meni poikki.”

Uransa

Seiväsuran

Nyt