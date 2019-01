Urheilu

Kimi Räikkönen julkaisi videon harjoittelustaan – nuoruusvuosien ongelma ei tällä treenillä toistu

Formula 1 -kauden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sauber-tallin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sauber