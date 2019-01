Kipulääkkeen väitettiin aiheuttavan kolareita ammattilaispyöräilyssä ja nyt sen käyttöä testataan ensi kertaa – ”Lääkärit uskovat, että olemme hätätilanteessa”

Urheilu

Kipulääkkeen väitettiin aiheuttavan kolareita ammattilaispyöräilyssä ja nyt sen käyttöä testataan ensi kertaa

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

UCI:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähteet: Cyclingweekly.com, AFP, Cyclingnews.com.