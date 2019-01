Repivää myrskyä ja tönkkösuolatut housut, jotka seisovat itsekseen – HS julkaisee ensimmäiset kuvat purjehtija Tapio Lehtisen yli 200 päivää kestäneeltä seikkailulta maailman ympäri

Urheilu

Repivää myrskyä ja tönkkösuolatut housut, jotka seisovat itsekseen – HS julkaisee ensimmäiset kuvat purjehtija

Runsas

Urheilutoimituksessa

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000005651398.html

Nyt

HS

Lehtinen

Golden

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000005855358.html

Suuren

61.