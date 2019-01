Tuleeko Ruotsin 19-vuotiaasta Frida Karlssonista ”uusi Johaug” muutenkin kuin hiihtotyylin ja ulkonäön perusteella? – ”Saattaa hiihtää kovempaa”

Urheilu

Tuleeko Ruotsin 19-vuotiaasta Frida Karlssonista ”uusi Johaug” muutenkin kuin hiihtotyylin ja ulkonäön peruste

Lahti

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karlssonin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

”Hänellä