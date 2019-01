Pääkaupunkiseudulle puuhataan jääurheilun monitoimihallia – pikaluistelun ja taitoluistelun liittojen tavoitteena on aloittaa hallin rakentaminen vuonna 2020

Urheilu

Luisteluliitto ja Suomen Taitoluisteluliitto valmistelevat yhdessä jääurheilun monitoimihallin rakentamista pääkaupunkiseudulle. Hallin hankesuunnitelma saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2018.Tekninen suunnitelma sekä rahoitus on tarkoitus saada liittojen mukaan tämän vuoden aikana niin pitkälle, että rakentaminen voisi alkaa jo vuonna 2020.Suunnittelussa tavoitteena on, että hankkeen investointikustannus jäisi alle 20 miljoonan euron.pohjana on ollut hallin rakentaminen Itä-Helsingin Myllypuroon.Suunnitteluvarausta kyseiselle tontille ei vielä ole, mutta toiveissa on aloittaa neuvottelut Helsingin kaupungin kanssa vuoden 2019 alkupuoliskolla.Monitoimihalliin on suunnitteilla 400 metrin mittainen pikaluistelurata, 427 metrin mittainen juoksurata, kuntosali, kaksi peilisalia oheisharjoittelua varten sekä tilat esimerkiksi yritystilaisuuksien tai seminaarien järjestämiseksi.Noin 2 000 hengen istumakatsomo mahdollistaisi esimerkiksi pikaluistelun EM- ja MM-kilpailujen järjestämisen Suomessa.olemme haaveilleet pikaluisteluhallin saamisesta Suomeen, sillä laji on ollut jo pitkään sisäurheilulaji. Monitoimihalli mahdollistaa meille hyvät harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet ja optimaaliset harjoitusajat. Tällä hetkellä ne ovat hyvin kaukana siitä”, Luisteluliiton puheenjohtajasanoi tiedotteessa.”Vaikka hallin suuren käyttäjäkunnan muodostavatkin kilpatason jääurheilijat, iso osa käyttäjistä tulee olemaan liikuntaa harrastavia kuntalaisia. Halli on tarkoitettu kohtaamispaikaksi muun muassa kuntoilijoille, koululaisille ja yritysten henkilökunnalle”, Taitoluisteluliiton puheenjohtajasanoi.pikaluistelijoiden mielissä ajatus oman harjoitus- ja kilpailuhallin rakennuttamisesta on kytenyt jo pitkään. Kansainväliset mitat täyttävän hallin puuttuessa ovat suomalaiset huippupikaluistelijat joutuneet hakemaan harjoitusolosuhteita ulkomailta.Taitoluistelijat ovat monien muiden jääurheilijoiden ohella joutuneet kasvavan jääaikapulan vuoksi tinkimään harjoitusvuoroistaan ja -olosuhteistaan.Jäähallihanke kuuluu Suomen Olympiakomitean opetus- ja kulttuuriministeriölle puoltamiin valtakunnallisesti merkittävien liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2019–2022.