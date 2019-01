EM-pronssia vallannut Viveca Lindfors saanut luisteluunsa sielukkuutta ja suoritusvarmuutta: ”Jos ei ole sielua, katsoja näkee sen”

Urheilu

EM-pronssia vallannut Viveca Lindfors saanut luisteluunsa sielukkuutta ja suoritusvarmuutta: ”Jos ei ole sielu

Viveca Lindforsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Horttana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lindfors

Lepistö

Taitoluisteluliiton

Lajin