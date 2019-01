Jari-Matti Latvala kisaa kolmannesta sijasta rallilegenda Loebia vastaan Monte Carlossa: ”Aavistuksen olisin toivonut parempaa päivää”

Urheilu

Jari-Matti Latvala kisaa kolmannesta sijasta rallilegenda Loebia vastaan Monte Carlossa: ”Aavistuksen olisin t

Rallikauden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sunnuntain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Citroënille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fordin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksityistallin

Rovanperä