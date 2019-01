Urheilu

Djokovic tarjosi täystyrmäyksen Nadalille Australian finaalissa: ”Hän pelasi ällistyttävällä tasolla”

Tennisnäytös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Djokovic

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelun

Perinteisiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nadal

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Grand slam