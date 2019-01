Kiinalaisgolfaajan virhe kävi kalliiksi, menetti lähes 90 000 euroa – suomalainen sääntöasiantuntija: ”Rangaistus oli aiheellinen”

Urheilu

Kiinalaisgolfaajan virhe kävi kalliiksi, menetti lähes 90 000 euroa – suomalainen sääntöasiantuntija: ”Rangais

Golfin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lopputuloksissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sääntöekspertti