Hämähäkkimies kiipesi pilvenpiirtäjän huipulle Manilassa ilman turvavälineitä – poliisi pidätti kiipeilijän yleisen häiriön perusteella

Urheilu

Hämähäkkimies kiipesi pilvenpiirtäjän huipulle Manilassa ilman turvavälineitä – poliisi pidätti kiipeilijän yl

Ranskalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Robert