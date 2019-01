Vapaaottelutähti Conor McGregorille mojova rangaistus ottelun jälkeisestä kärhämästä – kilpakumppani voi lyhentää sanktiotaan, jos suostuu vastustamaan kiusaamista videolla

Urheilu

Vapaaottelutähti Conor McGregorille mojova rangaistus ottelun jälkeisestä kärhämästä – kilpakumppani voi lyhen

Irlantilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kärhämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nurmagomedovilla

Lähteet:AFP, ESPN.