HS kysyi 9-luokkalaisilta, onko hikoileminen koulupäivinä ongelma: ”Hikoilun voi oppia lapsuudessa, eikä siinä sitten näe mitään outoa”

Helsingin Sanomat kysyi neljältä 15-vuotiaalta espoolaisen Juvanpuiston koulun oppilaalta, kuinka usein he harrastavat reipasta liikuntaa, onko hikoileminen koulupäivinä ongelma, mitä liikunta- ja urheiluharrastukset ovat heille antaneet, millainen on hyvä liikunnanopettaja ja millaista tukea he ovat liikuntaharrastuksilleen saaneet. Vastaajat ovat Peppiina Blomqvist, Emilia Vuorinen, Juho Virolainen ja Eetu Niemelä.

Montako kertaa viikossa ja millaista liikuntaa harrastat?

Eetu: ”Viisi kertaa viikossa. Mä tuomaroin lätkää.”Emilia: ”Riippuu viikosta. Yleensä ehkä kolme kertaa.”Juho: ”4–5 kertaa. Salibandya, koululiikuntaa ja lumitöitä.”Peppiina: ”Balettia ja tanssia. Useita tunteja viikossa.”

Tuoreen Liitu-tutkimuksen mukaan suurin osa koululaisista haluaa että liikuntatunneilla on hauskaa ja hyvä yhteisöllinen meininki, mutta vain puolet pitää hikoilua tärkeänä. Onko hikoileminen sinulle ongelma?

Eetu: ”Ei. Pukkarissa on suihkut.”Peppiina: ”Ei. Hiki on merkki siitä, että on tehnyt hyvin.”Juho: ”Ei, jos hiki tulee koulupäivän lopuksi.”Emilia: ”Hikoilun voi oppia lapsuudessa, eikä siinä sitten näe mitään outoa.”

Mitä hyötyä liikunnasta ja urheiluharrastuksista on sinulle ollut?

Eetu. ”Pystyy keskittymään ja oppii paremmin. Pysyy pois pahanteosta.Emilia: ”Kavereita.”Juho: Tulee hyvä omatunto, kun on tehnyt jotain.”Peppiina: ”Tulee sopiva breikki, jos vaikka stressaa jotain. Hyvä fiilis.”

Millainen on hyvä liikunnanopettaja?

Eetu: ”Sellainen, joka kannustaa.”Juho: ”Eikä ole liian muodollinen.”Emilia: ”Joka kuuntelee oppilaita ja ymmärtää etteivät kaikki voi olla hyviä kaikessa. Eikä kehu vain niitä, jotka ovat hyviä.”Peppiina: ”Opettajalla on iso rooli siinä, tuntuuko liikuntatunnilla jokin laji kivalta vai ei.”

Millaista tukea olet liikuntaharrastuksille saanut?

Eetu: ”Mua kuskattiin lätkätreeneihin ja peleihin kaksitoista vuotta ja aina hankittiin kaikki varusteet. Isä katsoi matsit ja odotti niin kauan kuin tarvitsi ja toi kotiin.”Juho: ”Vanhemmat ovat kiinnostuneita ja ymmärtävät, millainen se harrastus on.”Peppiina: ”Vanhemmat auttavat kyydeissä ja vaikka kyselevät tunnin jälkeen, että miten meni.”Emilia: ”Mun äiti heräsi usein aamulla aikaisin ja laittoi aina mun hiukset, kun vielä voimistelin. Vanhemmat voivat näyttää, että lapsen harrastus kiinnostaa ja että ovat mukana siinä.”