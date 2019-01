Espoossa salibandybuumi– seurapomolla on kaupungille yksi toive, jonka hän tietää itsekin homekoulujen takia epärealistiseksi

Urheilu

Espoossa salibandybuumi– seurapomolla on kaupungille yksi toive, jonka hän tietää itsekin homekoulujen takia e

Tapiolan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoolaisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä

Salibandya Espoon Metro-areenalla: Esport Oilers–Westend Indians perjantaina kello 19, Suomi–Ruotsi miesten maaottelu launtaina kello 16