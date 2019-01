Kaksi kuolonuhria vaatineiden autokisojen turvallisuudesta löytyi merkittäviä puutteita – Pohjanmaa-rallissa katsojat saivat valita paikkansa lähestulkoon vapaasti

Urheilu

Kaksi kuolonuhria vaatineiden autokisojen turvallisuudesta löytyi merkittäviä puutteita – Pohjanmaa-rallissa k

Onnettomuustutkintakeskus

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005721770.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnettomuustutkintakeskuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy