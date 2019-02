Australialaisia laukkaratsastuksen valmentajia epäillään eläinrääkkäyksestä ja tulosmanipulaatiosta – kotietsinnässä löytyi sähkösokkilaitteita, epäiltyä huumetta ja käsiase

Urheilu

Australialaisia laukkaratsastuksen valmentajia epäillään eläinrääkkäyksestä ja tulosmanipulaatiosta – kotietsi

Australiassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Weir

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähteet: BBC, Daily Mail.