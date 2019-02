Palloliiton piirit joutuvat käyttämään vuosien säästönsä: Uudellamaalla ja Helsingissä kulutetaan vuodessa miljoona euroa

Urheilu

Palloliiton piirit joutuvat käyttämään vuosien säästönsä: Uudellamaalla ja Helsingissä kulutetaan vuodessa mil

Suomalaisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Piirin

Helsingissä

Kummassakin