Palloliiton etelän piirien kassan­tyhjennys on irvokasta ja lyhytnäköistä

Palloliiton alueellisilla piireillä Uudellamaalla ja Helsingillä on taskut täynnä rahaa ja taskut täynnä reikiä.Pelkästään nämä kaksi piiriä ovat keränneet viime vuosina kassaan valtavasti ylijäämää, jota on nyt jäljellä yhteensä lähes miljoona euroa.Rahat ovat olleet alun perin seurojen rahoja, kun seurat ovat maksaneet kilpailutoiminnan maksuja. Seurat puolestaan ovat perineet rahat pitkälti junioripelaajien vanhemmilta.Palautuvatko rahat junioripelaajien hyväksi, kun piirit nyt joutuvat tyhjentämään kassansa ennen Palloliiton suuren organisaatiomuutoksen lopullista vaihetta ja piirien alasajoa?Osin kyllä ja toisaalta ei lainkaan.piirin rahan syytäminen erilaisiin hankkeisiin on osin irvokasta, kun piiri esimerkiksi maksaa historiikistä hurjat 70 000 euroa ja lähtee syysmatkalle juniorien rahoilla. Kun piirin pieni piiri luottamushenkilöitä pääsee mälläämään muiden rahoilla, syntyy likaista jälkeä.Helsingin piiri palauttaa rahoja seuroille kompensoimalla sarjamaksuja. Rahat menevät ainakin oikeaan osoitteeseen, mutta tämä tapa käyttää rahaa on myös lyhytnäköistä.Seurojen yhdessä keräämällä potilla olisi saanut jotain pysyvää aikaiseksi, mutta sellaiseen päätökseen ei löytynyt riittävän epäitsekästä ja avarakatseista ajattelua.Paras ratkaisu olisi ollut säätiöidä rahat, jolloin tuotoilla olisi voinut tukea erilaisia hankkeita tulevina vuosina ja pitkän ajan kuluessa. Rahat olisi voitu hyvin käyttää esimerkiksi vähävaraisten hyväksi, mikä olisi tuonut lajille ja alueen seuroille paljon hyvää mainosta.