”Iivo joutuu nyt hevosten lisäksi ostamaan yhden hiihtäjän” – miesten SM-viestistä tuli juuri niin jännittävä kuin maajoukkueessa oli nokiteltu kesästä asti

Urheilu

”Iivo joutuu nyt hevosten lisäksi ostamaan yhden hiihtäjän” – miesten SM-viestistä tuli juuri niin jännittävä

Imatra

”Iivo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miesten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Niinhän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niskanen

Yllätysveto

Niskasen