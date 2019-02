Urheilu

Sunnuntaina runsas tv-tarjonta urheilussa

TV-urheilu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantain tulospörssi:

Alppihiihto

Hiihto

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Mäkihyppy

Rahapelit

10.02 Freestylen MM: Big Air (kooste)11.30 Hiihdon SM: Sprintit (v)13.20 ja 16.00 Yhdistetyn mc: Klingenthal14.30 Alppihiihdon mc: Suurpuj. M 2/2, Garmisch-P.17.00 Mäkihypyn mc: Oberstdorf13.00 La Liga: Villarreal-Espanyol17.15 La Liga: Real Betis-Atlético19.30 La Liga: Eibar-Girona22.00 PGA Tour: Phoenix Open21.45 La Liga: Real Madrid-Alavés11.30 ja 14.30 Alppihiihdon mc: Suurpuj. M, Garmisch-P.13.15 ja 16.00 Yhdistetyn mc: Klingenthal17.00 Mäkihypyn mc: Oberstdorf20.45 Snooker: German Masters10.00, 11.45 ja 14.00 Ohjaskelkkailun mc: Altenberg12.45 Ampumahiihdon nuorten MM14.45 Snooker: German Masters23.30 Pyöräily: Vuelta a San Juan14.30 Skotlannin liiga: St. Johnstone-Celtic16.30 Bundesliiga: Augsburg-Mainz18.30 Valioliiga: Man City-Arsenal22.00 Ligue 1: Lyon-PSG19.00 Bundesliiga: Stuttgart-Freiburg16.00 Valioliiga: Leicester-Man Utd19.30 NHL: Washington-Boston01.30 NFL Super Bowl: LA Rams-New England21.05 NHL: Carolina-Calgary16.00 KHL: HK Sotshi-Lokomotiv21.05 NHL: Montreal-Edmonton01.00 NFL Super Bowl: LA Rams-New England11.30 European Tour: Saudi International14.00 Lentopallo: Tiikerit-Vantaa Ducks19.00 Serie A: Inter-Bologna21.00 NBA: Boston-Oklahoma City21.30 Serie A: Roma-MilanMaribor, Slovenia1) Mikaela Shiffrin USA 1.42,60 (50,05+52,55), 2) Anna Swenn Larsson Ruotsi jäljessä 0,77 sekuntia (51,14+52,23), 3) Wendy Holdener Sveitsi –1,15 (51,95+51,80), 4) Frida Hansdotter Ruotsi –1,34 (51,62+52,32), 5) Petra Vlhova Slovakia –1,70 (51,05+53,25), 6) Bernadette Schild Itävalta –2,11 (52,30+52,41). Suomen Nella Korpio (1. kierroksen 35:s ajalla 55,11) ja Riikka Honkanen (39:s, 55,28) karsiutuivat 2. kierrokselta.Pujottelucupin pistetilanne 9/12 kilpailun jälkeen: 1) Shiffrin 860, 2) Vlhova 725, 3) Holdener 485,... 42) Korpio 23.Naiset: Anita Korva (Kainuun Hiihtoseura), Johanna Matintalo (Pöytyän Urheilijat), Laura Mononen (Hämeenlinnan Hiihtoseura), Kerttu Niskanen (Vieremän Koitto), Eveliina Piippo (Vuokatti Ski Team Kainuu), Krista Pärmäkoski (Ikaalisten Urheilijat), Riitta-Liisa Roponen (Oulun Hiihtoseura).Miehet: Ristomatti Hakola (Jämin Jänne), Matti Heikkinen (Vantaan Hiihtoseura), Perttu Hyvärinen (Puijon Hiihtoseura), Lari Lehtonen (Imatran Urheilijat), Joni Mäki (Pohti Ski Team), Iivo Niskanen (Puijon Hiihtoseura), Antti Ojansivu (Jämin Jänne), Anssi Pentsinen (Vantaan Hiihtoseura).Seuraava valintapäivä on 10. helmikuuta.Tottenham–Newcastle 1–0Brighton–Watford 0–0Burnley–Southampton 1–1Chelsea–Huddersfield 5–0Crystal P–Fulham 2–0Everton–Wolverhampton 1–3Cardiff–Bournemouth 2–0Ilves–Jukurit ja. 3–4JYP–HPK 1–0Kärpät–Sport 7–1Ässät–KalPa 3–2SaiPa–KooKoo 2–1Pelicans–Tappara 7–1SaPKo–Jokipojat vl. 5–6 (1–4, 0–0, 4–1, 0–0, 0–1)Koovee–Peliitat 5–0 (1–0, 2–0, 2–0)Buffalo–Chicago 3–7. B: Rasmus Ristolainen 0+1.Florida–Nashville 1–4. N: Juuse Saros 27/28 torjuntaa.Pittsburgh–Ottawa 5–3. NY Islanders–Tampa Bay vl. 0–1Washington–Calgary 4–3Detroit–Toronto ja. 3–2Carolina–Las Vegas 5–2. C: Sebastian Aho 1+0.Dallas–Minnesota 3–1. D: Miro Heiskanen 0+1, Esa Lindell 0+1. M: Mikael Granlund 0+1.Kauhajoki–Seagulls 85–75Korihait–Vilpas 103–104Ura–Kataja 72–81HyPo–PeKa 75–97Honka–HBA 96–91EBT–FoA 74–71ViVe–Kouvottaret 78–99Catz–ToPo 57–31Charlotte–Memphis 100–92, New York–Boston 99–113, Miami–Oklahoma City 102–118, Utah–Atlanta 128–112, Denver–Houston 136–122.Oberstdorf, SaksaLentomäki HS235: 1) Ryoyu Kobayashi Japani 427,0 pistettä (224 ja 234 metriä), 2) Markus Eisenbichler Saksa 426,5 (237,5 ja 219,5), 3) Stefan Kraft Itävalta 421,7 (230 ja 213), 4) Piotr Zyla Puola 417,2 (218,5 ja 221), 5) Robert Johansson Norja 414,4 (211,5 ja 229)...40) Antti Aalto Suomi 144,0 (171,5).Oikeat numerot (2.2): 1, 10, 19, 27, 36, 37, 39. Lisänumero: 5. Plusnumero: 7.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 2 kappaletta 179 601,00 e.Ilta-arvonta (2.2.): 3, 5, 8, 11, 21, 27, 28, 29, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 48, 51, 60, 62, 63, 68. Kunkkunumero: 60Päiväarvonta (2. 2.): 2, 6, 7, 9, 12, 21, 22, 26, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 51, 56, 60, 68, 70. Kunkkunumero: 21Päänumerot (1.2.): 6, 29, 38, 45, 47. Tähtinumerot: 2, 3. Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 352 721,90 e, 5 oikein 106 705,80 e, 4+2 oikein 4 368,00 e, 4+1 oikein 248,70 e, 4 oikein 123,30 e, 3+2 oikein 79,80 e, 2+2 oikein 26,70 e, 3+1 oikein 18,70 e, 3 oikein 17,00 e, 1+2 oikein 11,90 e, 2+1 oikein 7,90 e