Ei rahasta, vaan rakkaudesta lajiin – Espoo Bluesin naisjoukkueen kärki treenaa yhdessä poikajuniorien kanssa, ja se näkyy tuloksissa

Urheilu

Ei rahasta, vaan rakkaudesta lajiin – Espoo Bluesin naisjoukkueen kärki treenaa yhdessä poikajuniorien kanssa,

Lasten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bluesin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilman

Naisjääkiekkoilijan

Kolmannessa

Bluesin ensimmäinen välieräottelu Tapiolan urheilupuiston harjoitushallissa 5.3. kello 16.30.