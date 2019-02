Mäkihypyn kiinalainen vallankumous alkaa pienestä mäestä Siilinjärven Kasurilasta, mutta ensin Shao Birunin täytyy löytää oikea säärikulma – ja se maksaa miljoonia

Urheilu

Mäkihypyn kiinalainen vallankumous alkaa pienestä mäestä Siilinjärven Kasurilasta, mutta ensin Shao Birunin tä

Siilinjärvi/Kuopio Siilinjärven Kasurilan kylässä sijaitsee pieni ja tyypillinen suomalaisen kaupungin hiihtokeskus. Kuopioon on parinkymmenen minuutin matka. Kiinalaisille mäkihyppääjille Kasurila on kuitenkin jotain muuta. Se on jännittävä ja suuri rinne.