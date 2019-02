Voiko Matti Nykästä ylistää urheilusankarina, vaikka myöhempi elämä oli traaginen? Piispa Teemu Laajasalo ja psykologi Pekka Sauri vastaavat – ”Ihmisen arvo on suurempi kuin hänen heikkoutensa”

Urheilu

Voiko Matti Nykästä ylistää urheilusankarina, vaikka myöhempi elämä oli traaginen? Piispa Teemu Laajasalo ja p

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samoilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sauri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy