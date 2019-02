Toiset sanovat, että Patrik Laine pelaa liikaa videopelejä ja siksi maalinteko mättää – urheilupsykologi on eri mieltä: ”Videopelaaminen on todella hyvä, jos välinettä käyttää oikein”

Urheilu

Toiset sanovat, että Patrik Laine pelaa liikaa videopelejä ja siksi maalinteko mättää – urheilupsykologi on er

Winnipeg

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jääkiekkourallaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liigatasolle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomas Grönman

Laineen