Kovin uintikilpailu vuosiin houkuttelee huippunimiä – Ruotsin olympiavoittaja vierailee ensimmäisen kerran kunnolla Helsingissä

Urheilu

Kovin uintikilpailu vuosiin houkuttelee huippunimiä – Ruotsin olympiavoittaja vierailee ensimmäisen kerran kun

Mäkelänrinteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinki Swim Meet 1.–2. huhtikuuta Mäkelänrinteen uintikeskuksessa.