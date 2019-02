Urheilu

Spábba, suorbmačaskin, bealuštus – lentopallon sanasto kääntyi pohjoissaameksi

Saamelaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy