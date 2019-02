Heikki Häyhä oli luomassa Helsingin kahta uutta matkailusuosikkia – nyt hänellä on jopa mahdoton tehtävä raviurheilussa

Urheilu

Heikki Häyhä oli luomassa Helsingin kahta uutta matkailusuosikkia – nyt hänellä on jopa mahdoton tehtävä raviu

Heikki Häyhä

”On selvä, että meillä on kova tavoite saada katsomo täyteen.”

Tapahtumia

Vermon

Raviurheilu

Raviväki

”Jos katsoja ei pelaa, ei haittaa. Tärkeintä on, että saadaan ihmisiä paikalle ja tunnelma kattoon.”

Vermossa

Häyhä