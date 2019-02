Urheilu

Valioliiga-seura luovutti poliisille todisteet Liverpool-tähti Mohamed Salahiin kohdistuneesta rasismista

Englantilaisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähteet: BBC, The Guardian.