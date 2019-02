Urheilu

Tokion olympialaisten mitalit valmistetaan käytetyistä matkapuhelimista – keräystavoite täyttymässä

Korjattu 8.2. klo 16:05. Hopeaa tarvitaan 4 100 kiloa ja pronssia 2 700 kiloa. Hopeaa on kasassa 3 500 kiloa. Ei siis 4,1 kiloa, 2,7 kiloa ja 3,5 kiloa, kuten jutussa alun perin luki.

vuoden 2020 olympia- ja paralympiamitalit valmistetaan käytetyistä matkapuhelimista ja muista kierrätetyistä elektroniikkalaitteista kerätyistä metalleista.Olympialaisia järjestävän komitean mukaan laitteiden keräystavoitteet odotetaan täyttyvän ja riittävä määrä metalleja voidaan erotella jo nyt lahjoitetuista laitteista.muassa älypuhelimia, digikameroita ja kannettavia tietokoneita käsittävä keräys alkoi Japanissa huhtikuussa 2017. Kultaa tarvitaan 30,3 kiloa, hopeaa 4 100 kiloa ja pronssia 2 700 kiloa. Tällä hetkellä kaikki tarvittava pronssi on kasassa. Kultaa on 28,4 kiloa ja hopeaa 3 500 kiloa.”Projekti on tarjonnut yleisölle mahdollisuuden osallistua tärkeällä tavalla olympialaisten valmisteluihin”, olympialaisten järjestäjä sanoi tiedotteessa.”Heidän yhteistyönsä auttaa edistämään kestävää [kehitystä] Japanissa, minkä on suunniteltu olevan yksi Tokion olympialaisten perinnöistä”, tiedotteessa sanotaan.