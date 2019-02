Traagisesti kuollut Dražen Petrović oli eurooppalaisten tienraivaaja NBA-liigaan – nyt käynnissä on kaikkien aikojen invaasio, jonka osa Lauri Markkanenkin on Eurooppalaisia pelaajia on joukkueissaan johtavassa asemassa enemmän kuin koskaan maailman kovimmassa koripalloliigassa.