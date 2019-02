Urheilu

Kristiina Mäkelä loikki halli-SE:n Madridissa – kaikkien aikojen suomalaistulos jäi sentin päähän

Kristiina Mäkelä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mäkelä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mäkelän