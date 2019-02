Jatkuuko Ole-Gunnar Solskjærin käsittämätön liito myös Mestarien liigassa? Manchester United ja PSG kohtaavat Old Traffordilla

Fakta

Mestarien liiga jakautuu useille päiville



Neljännesvälierien ensimmäiset osaottelut pelataan tällä ja ensi viikolla. Ottelut alkavat aina kello 22.



Tänään tiistaina otteluparit ovat Manchester United–PSG ja AS Roma–FC Porto.



Keskiviikon ottelut: Tottenham–Dortmund ja Ajax–Real Madrid.



Ensi viikolla: Lyon–FC Barcelona ja Liverpool–Bayern München (19.2.) sekä Schalke 04–Manchester City ja Atlético Madrid–Juventus (20.2.).



C More Sport näyttää kaikki ottelut.