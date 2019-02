18-vuotias Jadon Sancho toteuttaa yhden unelmansa keskiviikkona Wembleyllä – tiistaina meno oli arkisempaa, sillä hän unohti passinsa kotiin ja lento Lontooseen viivästyi

Urheilu

18-vuotias Jadon Sancho toteuttaa yhden unelmansa keskiviikkona Wembleyllä – tiistaina meno oli arkisempaa, si

Englantilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matkanteko