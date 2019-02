Urheilu

Suomen Voimisteluliitto käynnistää kurinpitomenettelyn valmentaja Titta Heikkilän käytöksestä

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suek

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Urheilulehti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haastateltujen

Voimisteluliiton

Toisaalta

Laakson

Heikkilä