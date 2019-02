Urheilu

voimisteluvalmentaja Titta Heikkilä https://www.hs.fi/haku/?query=titta+heikkila tulee salille, ei ole kahta sanaa siitä, kuka on pomo.Heikkilä on vahva persoona, jolla on kantava ääni ja kiivas luonne.Heikkilä on valmentanut nuoria joukkuevoimistelijoita ensin Tampereen voimistelijoissa 2011–2017 ja sen jälkeen Tampereen Sisussa.Huippuryhmä Minetit on voittanut hänen valmentajakaudellaan joukkuevoimistelun MM-kultaa vuosina 2015 ja 2017 ja MM-hopeaa 2016 ja 2018.Viime syksynä heräsi kuitenkin kysymys, mikä on ollut Heikkilän valmentamien joukkueiden menestyksen hinta ja millaisilla menetelmillä menestystä on hankittu.Urheilulehti kertoi Titta Heikkilän valmennusmetodeista laajassa artikkelissaan https://www.is.fi/urheilulehti/parhaat/art-2000005908082.html 15. marraskuuta. Juttu ei mairitellut Heikkilää.Jutusta lähteneen keskustelun seurauksena Suomen Voimisteluliitto päätti loppuvuodesta 2018 tilata selvityksen voimistelun valmennuskulttuurista Suomessa. Tutkimus julkistettiin keskiviikkona https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006000141.html aikaan Suomen urheilun eettinen keskus Suek tutki Heikkilän toimia Voimisteluliiton hallituksen toimeksiannosta ja kuuli myös Heikkilää.Suekin tutkimuksen perusteella Voimisteluliitto päätti keskiviikkona käynnistää sisäisen kurinpitomenettelyn Heikkilän mahdollisesta epäeettisestä käytöksestä.Voimisteluliiton kurinpitolautakunta käsittelee tapauksen kuukauden kuluessa. Kurinpitolautakunnassa on viisi jäsentä, ja se on itsenäinen elin.Vaihtoehtona on vapauttava tai langettava päätös. Jos päätös on langettava, se voi olla huomautus, varoitus tai määräaikainen toimitsijakielto 6–24 kuukautta.Heikkilä voi viedä päätöksen urheilun oikeusturvalautakunnan käsittelyyn.”Hyvä, että tutkitaan”, Heikkilä kommentoi kurinpitomenettelypäätöstä tuoreeltaan HS:lle.viime syksynä hankkimien tietojen mukaan etenkin Heikkilän tapa valmentaa lapsia ja nuoria on ollut kyseenalainen. Lisäksi hänen valmennettaviaan on sairastunut anoreksiaan.Haastateltujen mukaan valmennukseen kuului laihdutuskäskyjä sekä aggressiivista ja alistavaa käytöstä ja kielenkäyttöä. Erään voimistelijan mukaan Heikkilä oli ottanut usein jonkun heistä silmätikukseen. Harjoituksissa ja niiden jälkeen itkettiin.Valmennettavat olivat pelänneet Heikkilää ja sitä, etteivät he enää kelpaa joukkueeseen. Urheilulehden jutun mukaan myös vanhemmat puuttuivat varoen Heikkilän toimintaan, etteivät olisi hankaloittaneet lapsensa asemaa. Samaan aikaan osa lapsista ja vanhemmista halusi olla nimenomaan Heikkilän valmennuksessa.ja -tavoista noussut kohu, siitä kummunnut arvostelu ja tutkinnat ovat jättäneet jälkensä Heikkilään.”Aluksi tuntui tosi pahalta, ja koin tosi raskaaksi käydä sitä läpi”, Heikkilä kertoi HS:n haastattelussa Ikurin voimisteluhallissa Tampereella ennen kuin Suekin tutkimuksen tulokset julkistettiin.Valmentamisen arkeen kohu ei Heikkilän mukaan kuitenkaan vaikuttanut. ”Kukaan urheilijoista ei lopettanut tai jäänyt pois. Pysyttiin arjessa”, Heikkilä sanoi.Heikkilän saama palaute oli kaksijakoista. ”Mentiin hyvin henkilökohtaisuuksiin, että lopeta työ ja vaihda alaa. Kaikki oli aika pahaa, mitä tuli.”Sen sijaan nykyisiltä ja myös joiltakin entisiltä valmennettavilta ja heidän perheiltään Heikkilä kertoo saaneensa ”kannustavaa palautetta”.

Miltä arvosteltu tuntui?

”Tosi pahalta ja se oli tarkoitushakuista. Työ on minulle todella rakas ja tärkeä. Ajatus siitä, että haluaisin tarkoituksellisesti aiheuttaa jollekin harmia on käsittämätön. Oma perheeni otti sen tosi raskaasti, raskaammin kuin minä”, Heikkilä sanoo.Heikkilä on esittänyt julkisestikin anteeksipyynnön kaikille, jotka ovat kokeneet hänen toimintansa huonoksi.”Olen halunnut sanoa, ettei se ollut missään tapauksessa tarkoitus.”Tiedot kyseenalaisista valmennusmenetelmistä koskivat aikaa, jolloin Heikkilä valmensi Tampereen Voimistelijoissa (TV). Nykyään hän valmentaa Minettejä Tampereen Sisussa. Hetken aikaa Heikkiän mielessä kävi ajatus valmentamisen lopettamisesta.”Tuli henkinen stressi. Ajattelin, että miten pystyn jatkamaan. Tuli vaihe, että jos en saa muuta aikaan kuin pahaa, olisi parasta, että jäisin vain pois”, Heikkilä kertoo.Ajatus lopettamisesta haihtui, kun Heikkilän mukaan nykyiset valmennettavat halusivat, että jatketaan. Hän sanoo, että asiasta keskusteltiin urheilijoiden, heidän vanhempiensa ja ulkopuolisen tahon kanssa. Osa Mineteistä on jo itsekin aikuisia.

Kykenetkö itsekritiikkiin?

”Ainakin pyrin siihen, että kaikessa työssä seuraan, miten asiat etenevät. Jos jokin asia ei toimi tai menee pieleen ja toistuu, yritän muuttaa omaa tekemistä.”

Mitä ajattelet siitä, että valmennettaviasi on sairastunut anoreksiaan?

”Pitää paikkansa. Se on aika kamalaa valmentajalle. On rajallista, mitä siinä voi tehdä itse ja hoitoon pääsy on vaikeaa. Siinä ollaan päästy eteenpäin, kun kanavat ja hoitoverkostot ovat kasvaneet ja parantuneet, mutta valmentajalle se on tosi kova paikka”, Heikkilä sanoo.Hän sanoo olleensa iloinen, että kaksi sairastunutta voimistelijaa palasi takaisin pahimman vaiheen jälkeen.”Siinä vaiheessa valmennusjohto oli lääkärien ja vanhempien kanssa ehdottoman tarkka, että urheilijat voivat tulla takaisin. Hienoa, että tulivat takaisin ja todella surullista, että sairastuivat.”

Oletko pitänyt liian kovaa painokuria?

”En ole mielestäni pitänyt. Tämä on esteettinen laji, jonka vuoksi joukkuevoimistelu liittyy yhdennäköisyyteen, ei niinkään painoon. Koskaan ei ole ketään punnittu, se on ollut heille vapaaehtoista ja siitä on keskusteltu. Nykyään on mukana ravitsemusterapeutit.”

Oletko kehottanut urheilijoita laihduttamaan?

”Kyllä, joskus siitä on keskusteltu. Puhutaan joukkueen nykyisistä urheilijoista, ja heitä on ohjattu keskustelemaan ravintoterapeutin kanssa, että kaikki on kunnossa. Ravinto on merkittävä osa urheilua. Olisi aika käsittämätöntä, jos sitä ei huomioitaisi harjoittelussa. Se ei ole mahdollista”, Heikkilä sanoo.Voimistelussa ruokailun tarkkailu tulkitaan helposti niin, että sillä vahditaan ulkonäköä, vaikka ravinnolla on suuri vaikutus palautumiseen ja jaksamiseen.Esimerkiksi Minettien harjoitusmäärät ovat isoja, jopa 4,5 tuntia päivässä.

Oletko valmentanut pelolla?

”Joku on voinut pelätä. Minulla on kova ääni ja kiivas luonne. Voin näyttää itse kymmenen liikettä peräkkäin ja huutaa, että näin tehdään, kun minä näytän. Joku joka ei tunne minua, voi tehdä sen tulkinnan, että tämä on kauhean pelottavaa. En usko, että täällä kukaan pelkää”, Heikkilä sanoo ja tekee pyynnöstä spagaatin.Se sujuu vanhasta muistista. Heikkilä kuului itse aikanaan rytmisen voimistelun ja joukkuevoimistelun maajoukkueisiin.”Minullekin joku sanoi, että pitäisi vähän tarkkailla painoa. Oli murrosiän aikaa, jolloin kroppa muuttuu. En kokenut sitä ongelmallisena, siitä ei sanottu minulle rumasti.”

Oletko itse pohtinut, mikä toiminnassasi valmentajana meni vikaan?

”Totta kai olen pohtinut, olisinko voinut tehdä toisin. Minun tehtäväni on koota ympärille joukkue, jonka ympärillä on joukko asiantuntijoita. Vuonna 2011 olimme ihan harrastajatasolla, kun sitä vertaa tähän päivään. Aika moni asia on mennyt paremmaksi, toivottavasti myös valmennus.”

Oletko valmis muuttamaan valmennustapojasi?

”Olen ollut valmis muuttamaan. Muutan omaa toimintaani, jos se tuo jotain uutta voimisteluun. Olen sitä varten, että urheilijat kehittyvät ja joukkue menee eteenpäin. Tosi paljon on konkreettista, jota on pitänyt muuttaa. Ja se, että urheilijat ovat kasvaneet lapsesta aikuiseksi. Aikajänne on tehnyt sen, että toiminta on aika erilaista.”

Kaduttaako sinua mikään?

”Varmasti on ollut yksittäisiä sanomisia. Olen täällä joka päivä. Tullaan luonteenpiirteisiin. Olen kiivas, mutta se ei tarkoita sitä, että olen ilkeä. En halua olla ilkeä. Tai että haluaisin jotain pahaa. Omalla luonteellani on tullut enemmän ystäviä kuin vihamiehiä, mutta toki niitäkin.”Heikkilä kertoo olleensa yhteydessä vanhojen valmennettaviensa kanssa. Heidän vanhempiensa kanssa hän ei ole puhunut, koska urheilijat ovat jo aikuisia.

Kuinka sopiva olet lasten ja nuorten valmentajaksi tämän jälkeen?

”Olen valmentanut lapsia ja aikuisia eri tavalla. Aikuisia ei voi valmentaa kuin lapsia, eikä päinvastoin. En usko siihen, että kukaan vanhempi hyväksyisi, että lasta kohdellaan epäasiallisesti”, Heikkilä sanoo.Parhaat tuloksensa Heikkilä on saanut urheilijoilla, joiden kanssa valmennussuhde on ollut pitkä, pisimmät yli kolmetoista vuotta. Osa voimistelijoista oli siis pikkulapsia, kun Heikkilä opetti heille ensimmäiset liikkeensä.”Joukkue on jatkanut mestaruuden jälkeen. Kukaan ei ole lopettanut, vaikkei lajissa voi saavuttaa enempää kuin maailmanmestaruuden. Tänne tullaan myös muualta. Pidän sitä hyvänä merkkinä.”

Taitolajien, kuten voimistelun ja taitoluistelun, valmentaminen on vaativaa. Onko Suomessa liian lempeä valmennuskulttuuri?

