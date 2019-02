ManUlle tuli kaksi pahaa menetystä Mestarien liigan tappiopelissä: ”Tämä on mahdollisuus jokaiselle, joka pelaa”

Urheilu

ManUlle tuli kaksi pahaa menetystä Mestarien liigan tappiopelissä: ”Tämä on mahdollisuus jokaiselle, joka pela

Manchester

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Loukkaantumiset

Englannissa