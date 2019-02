Hans Mannstén järjestää 15 maratonia vuodessa Helsingissä ja juoksee itse niissä jokaisessa – yli 1 500 maratonin miehelle se ei kuitenkaan riitä

Urheilu

Hans Mannstén järjestää 15 maratonia vuodessa Helsingissä ja juoksee itse niissä jokaisessa – yli 1 500 marato

Suomestako

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ketkä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edellisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mannstén